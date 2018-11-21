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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1460146114621463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:11

  Ukrainian написав:Если втб таки обанкротят то держать деньги станет опасно в любом банке на территории Украины

относительно валюты я это неоднократно писала начиная с 2014 года...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:46

Re: ВТБ Банк

  Ukrainian написав:Если втб таки обанкротят то держать деньги станет опасно в любом банке на территории Украины

Дурниці
Банка вже банкрут
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Если втб таки обанкротят то держать деньги станет опасно в любом банке на территории Украины

Дурниці
Банка вже банкрут

Звідки інфо ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:56

Ukrainian

нізвідки,
"пишні" буйні фантазії місцевих субчиків
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:00

Re: ВТБ Банк

  Ukrainian написав:Звідки інфо ?

З джерел близьких до офіційних.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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