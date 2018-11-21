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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1461146214631464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:19

  rsq написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:З джерел близьких до офіційних.
так проблемный,или банкрот,а может неплатежеспособный? Это уже я дурачусь. Неофициально потвердили-200+ все ок.кусайте локти с МЗ на раде:;)


Это означает, что 200+ за бортом?

С трудом верится, что такие есть... :shock:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:32

Re: ВТБ Банк

"Неофициально потвердили-200+ все ок.кусайте локти с МЗ на раде:;)
Как сие перевести?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:34

  Алексей77 написав:"Неофициально потвердили-200+ все ок.кусайте локти с МЗ на раде:;)
Как сие перевести?

Да, я тоже не понимаю такое выражение.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:50

Это означает, что 200+ за бортом?[/quote]
С трудом верится, что такие есть... :shock:[/quote]

До 5 ноября я таким был (260 с хвостиком). 5-го закончился депозит и он упал на карточный счет, дальше было делом техники :)
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:12

  Алексей77 написав:"Неофициально потвердили-200+ все ок.кусайте локти с МЗ на раде:;)
Как сие перевести?

Я так понимаю, что коллега намекает, что тем, у кого депозиты превышают 200 тысяч гривен, не стоит переживать. Зато стоит переживать за денежный агрегат М3 (наличные + вклады до востребования + срочные вклады + сертификаты и гособлигации), который вырастет в результате дополнительной эмиссии гривны на рынок (видимо за счет эмиссии гривны привлеченной в новые выпуски ОВГЗ). Sens, поправьте, если не прав.
Andreww
 
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