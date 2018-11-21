С трудом верится, что такие есть...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:19
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:32
Re: ВТБ Банк
"Неофициально потвердили-200+ все ок.кусайте локти с МЗ на раде:;)
Как сие перевести?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:34
Да, я тоже не понимаю такое выражение.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:50
Это означает, что 200+ за бортом?[/quote]
С трудом верится, что такие есть... [/quote]
До 5 ноября я таким был (260 с хвостиком). 5-го закончился депозит и он упал на карточный счет, дальше было делом техники
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:12
Я так понимаю, что коллега намекает, что тем, у кого депозиты превышают 200 тысяч гривен, не стоит переживать. Зато стоит переживать за денежный агрегат М3 (наличные + вклады до востребования + срочные вклады + сертификаты и гособлигации), который вырастет в результате дополнительной эмиссии гривны на рынок (видимо за счет эмиссии гривны привлеченной в новые выпуски ОВГЗ). Sens, поправьте, если не прав.
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