С трудом верится, что такие есть...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:19
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:32
Re: ВТБ Банк
"Неофициально потвердили-200+ все ок.кусайте локти с МЗ на раде:;)
Как сие перевести?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:34
Да, я тоже не понимаю такое выражение.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:50
Это означает, что 200+ за бортом?[/quote]
С трудом верится, что такие есть... [/quote]
До 5 ноября я таким был (260 с хвостиком). 5-го закончился депозит и он упал на карточный счет, дальше было делом техники
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:12
Я так понимаю, что коллега намекает, что тем, у кого депозиты превышают 200 тысяч гривен, не стоит переживать. Зато стоит переживать за денежный агрегат М3 (наличные + вклады до востребования + срочные вклады + сертификаты и гособлигации), который вырастет в результате дополнительной эмиссии гривны на рынок (видимо за счет эмиссии гривны привлеченной в новые выпуски ОВГЗ). Sens, поправьте, если не прав.
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:18
С трудом верится, что такие есть... [/quote]
До 5 ноября я таким был (260 с хвостиком). 5-го закончился депозит и он упал на карточный счет, дальше было делом техники [/quote]
Прошу прощение а какое дело и какой техники? Ситуация практически такая же, но депо закончился пару дней назад, но лимит 1000грн и то нигде их нет
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:21
[/quote] так проблемный,или банкрот,а может неплатежеспособный? Это уже я дурачусь. Неофициально потвердили-200+ все ок.кусайте локти с МЗ на раде:;)[/quote]
Можете подробнее, а то нифига не понятно кто и что подтвердил по 200+ ? Есть у меня проблемка, а решить не получается...Есть пути решения?
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:23
ВТБ Україна: чи зможе Гудіні вилізти з ящика під судовим наг
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:22
На Олимпийской выдают по 1000 грн. в кассе. С долларовой - болт, даже гривной не дают.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:22
Прогнозуючи можливі варіації подальшої долі ВТБ, Олександр Охріменко допускає два сценарії. Перший – банку дозволять після виборів провести реструктуризацію, після чого установа отримає статус фінансової компанії, яка обслуговує певну групу юридичних осіб. Другий варіант – продаж. Хоча це – більш незручний для влади варіант.
«Ясна річ, що в разі якщо банк буде проданий, то проблемних позичальників змусять повернути борги. Тим більше, що серед великих проблемних позичальників – державні корпорації, та ж «Укрзалізниця». Якщо говорити про потенційних покупців ВТБ, я думаю, що в купівлі банку були б зацікавлені білоруські інвестори. У разі продажу, вони змінять вивіску і банк продовжить нормально працювати», – вважає Охріменко.
Одночасно Павло Крапівін підкреслює принципову неможливість підтримки ліквідності шляхом продажу активів і згортання діяльності за таким алгоритмом при арештованому майні.
«Чи зможе ВТБ продати свої активи? Якби мова йшла про це 2 роки тому, я б сказав, що це – єдиний правильний варіант. Сьогодні ситуація складна», – говорить експерт.
Хоч як би там було, аналітики припускають ймовірність того, що і після виборів ВТБ продовжить залишатися заручником політичних ігрищ. Банк можуть спробувати розіграти в вузькому колі зацікавлених українських «інвесторів». «Думаю, що банк буде продаватися українським інвесторам, хоча не відкидаю, що в кінцевому підсумку український власник виявиться іноземним громадянином», – сказав Олег Устенко.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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