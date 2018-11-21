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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:23
alexandr_vlasik написав:
Можете подробнее, а то нифига не понятно кто и что подтвердил по 200+ ? Есть у меня проблемка, а решить не получается...Есть пути решения?
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Andreww
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