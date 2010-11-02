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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:23

  alexandr_vlasik написав:Можете подробнее, а то нифига не понятно кто и что подтвердил по 200+ ? Есть у меня проблемка, а решить не получается...Есть пути решения?

Присоединяюсь к вопросу :) Можно в личку
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:41

  alexandr_vlasik написав:
  AlexSV написав:Это означает, что 200+ за бортом?

С трудом верится, что такие есть... :shock:


До 5 ноября я таким был (260 с хвостиком). 5-го закончился депозит и он упал на карточный счет, дальше было делом техники :)[/quote]
Прошу прощение а какое дело и какой техники? Ситуация практически такая же, но депо закончился пару дней назад, но лимит 1000грн и то нигде их нет[/quote]

05 ноября в кассе уже был практически голяк, под закрытие дня еле-еле выдрал 350 долл в гривне, лимитов по картам еще не было, сразу оформил карту "Деньги Вам", перебросил туда со "Скарбнички" тело депозита, вечером 50 тыс грн. - P2P, далее по 15/8 тыс грн. P2P каждый день. Депозит был в долларах, поэтому на разнице курсов конечно потерял, но значительно снизил сумму своих денег в ВТБ. Сейчас, конечно, это уже не работает :(
AlexSV
 
Повідомлень: 1184
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