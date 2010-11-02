alexandr_vlasik написав: AlexSV написав:
Это означает, что 200+ за бортом?
С трудом верится, что такие есть...
До 5 ноября я таким был (260 с хвостиком). 5-го закончился депозит и он упал на карточный счет, дальше было делом техники
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Прошу прощение а какое дело и какой техники? Ситуация практически такая же, но депо закончился пару дней назад, но лимит 1000грн и то нигде их нет[/quote]
05 ноября в кассе уже был практически голяк, под закрытие дня еле-еле выдрал 350 долл в гривне, лимитов по картам еще не было, сразу оформил карту "Деньги Вам", перебросил туда со "Скарбнички" тело депозита, вечером 50 тыс грн. - P2P, далее по 15/8 тыс грн. P2P каждый день. Депозит был в долларах, поэтому на разнице курсов конечно потерял, но значительно снизил сумму своих денег в ВТБ. Сейчас, конечно, это уже не работает