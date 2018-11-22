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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:56
Ukrainian написав:
А на текущий счёт вроде сейчас платное зачисление сделали
што?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:59
ishvara написав:Tolevas
Банкоматы пустые?
Мне нечем было проверять, гривни у меня там нет, а долларовое депо закончится в субботу. Менеджер дала понять, что сейчас на кассу рассчитывать по валюте нечего - пусто.
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Tolevas
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:01
Ukrainian написав: Алексей77 написав:
Можно хоть деньги на короткое депо сейчас кинуть?
Меня тоже этот вопрос интересует
Лежат доллары мертвым грузом на текущем
Я вам удивляюсь. Тут только мысли, как свое забрать, а вы еще пару копеек мечтаете заработать. Рука-лицо.
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Tolevas
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:21
Tolevas написав: Ukrainian написав: Алексей77 написав:
Можно хоть деньги на короткое депо сейчас кинуть?
Меня тоже этот вопрос интересует
Лежат доллары мертвым грузом на текущем
Я вам удивляюсь. Тут только мысли, как свое забрать, а вы еще пару копеек мечтаете заработать. Рука-лицо.
Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:28
Tolevas написав: Ukrainian написав: Алексей77 написав:
Можно хоть деньги на короткое депо сейчас кинуть?
Меня тоже этот вопрос интересует
Лежат доллары мертвым грузом на текущем
Я вам удивляюсь. Тут только мысли, как свое забрать, а вы еще пару копеек мечтаете заработать. Рука-лицо.
В том-то и дело, что у одних только мысли, а у других - действия.
Внутрибанковские операции со своими средствами не заблокированы и даже не ограничены.
А сколько лет будет продолжаться эта сага в ВТБ, никому неизвестно.
Так почему бы не использовать эту ситуациию?
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:30
lubopytnaya вы на вторую половину тоже вклад пополнили?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:33
Ukrainian написав:
Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние
Вы можете открыть депозит с текущего счета, указав возврат на текущий и постараться, как можно быстрее получить в ВТБ любую карту, типа депозитки.
После чего в ИБ в свойствах депозита, использовав кнопку "изменить счет для выплаты", указать карточный счет.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:41
Ukrainian написав:lubopytnaya
вы на вторую половину тоже вклад пополнили?
Какую именно "вторую"?
А то у меня куча половин в количестве 19-ти депозитов.
В конце ноября заканчиваются 6 депозитов. Если к тому времени опция пополнения депозитов будут работать, то пополню депозит с ближайшим сроком окончания - май 2019
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:41
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние
Вы можете открыть депозит с текущего счета, указав возврат на текущий и постараться, как можно быстрее получить в ВТБ любую карту, типа депозитки.
После чего в ИБ в свойствах депозита, использовав кнопку "изменить счет для выплаты", указать карточный счет.
Чем карточный счет данной ситуации лучше текущего?
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Tolevas
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:43
Tolevas написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние
Вы можете открыть депозит с текущего счета, указав возврат на текущий и постараться, как можно быстрее получить в ВТБ любую карту, типа депозитки.
После чего в ИБ в свойствах депозита, использовав кнопку "изменить счет для выплаты", указать карточный счет.
Чем карточный счет данной ситуации лучше текущего?
Только хуже, в случае ва выплаты с текущих счётов в первой очереди
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