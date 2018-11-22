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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14641465146614671468>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:56

  Ukrainian написав:А на текущий счёт вроде сейчас платное зачисление сделали

што?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:59

  ishvara написав:Tolevas Банкоматы пустые?


Мне нечем было проверять, гривни у меня там нет, а долларовое депо закончится в субботу. Менеджер дала понять, что сейчас на кассу рассчитывать по валюте нечего - пусто.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:01

  Ukrainian написав:
  Алексей77 написав:Можно хоть деньги на короткое депо сейчас кинуть?


Меня тоже этот вопрос интересует
Лежат доллары мертвым грузом на текущем


Я вам удивляюсь. Тут только мысли, как свое забрать, а вы еще пару копеек мечтаете заработать. Рука-лицо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:21

  Tolevas написав:
  Ukrainian написав:
  Алексей77 написав:Можно хоть деньги на короткое депо сейчас кинуть?


Меня тоже этот вопрос интересует
Лежат доллары мертвым грузом на текущем


Я вам удивляюсь. Тут только мысли, как свое забрать, а вы еще пару копеек мечтаете заработать. Рука-лицо.


Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:28

  Tolevas написав:
  Ukrainian написав:
  Алексей77 написав:Можно хоть деньги на короткое депо сейчас кинуть?

Меня тоже этот вопрос интересует
Лежат доллары мертвым грузом на текущем


Я вам удивляюсь. Тут только мысли, как свое забрать, а вы еще пару копеек мечтаете заработать. Рука-лицо.

В том-то и дело, что у одних только мысли, а у других - действия.

Внутрибанковские операции со своими средствами не заблокированы и даже не ограничены.
А сколько лет будет продолжаться эта сага в ВТБ, никому неизвестно.
Так почему бы не использовать эту ситуациию?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:30

lubopytnaya вы на вторую половину тоже вклад пополнили?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:33

  Ukrainian написав:Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние

Вы можете открыть депозит с текущего счета, указав возврат на текущий и постараться, как можно быстрее получить в ВТБ любую карту, типа депозитки.
После чего в ИБ в свойствах депозита, использовав кнопку "изменить счет для выплаты", указать карточный счет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:41

  Ukrainian написав:lubopytnaya вы на вторую половину тоже вклад пополнили?

Какую именно "вторую"? :D
А то у меня куча половин в количестве 19-ти депозитов.
В конце ноября заканчиваются 6 депозитов. Если к тому времени опция пополнения депозитов будут работать, то пополню депозит с ближайшим сроком окончания - май 2019 :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:41

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние

Вы можете открыть депозит с текущего счета, указав возврат на текущий и постараться, как можно быстрее получить в ВТБ любую карту, типа депозитки.
После чего в ИБ в свойствах депозита, использовав кнопку "изменить счет для выплаты", указать карточный счет.


Чем карточный счет данной ситуации лучше текущего?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:43

  Tolevas написав:
  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние

Вы можете открыть депозит с текущего счета, указав возврат на текущий и постараться, как можно быстрее получить в ВТБ любую карту, типа депозитки.
После чего в ИБ в свойствах депозита, использовав кнопку "изменить счет для выплаты", указать карточный счет.


Чем карточный счет данной ситуации лучше текущего?

Только хуже, в случае ва выплаты с текущих счётов в первой очереди
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