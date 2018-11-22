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ВТБ Банк
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:43
lubopytnaya написав:
В том-то и дело, что у одних только мысли, а у других - действия.
Внутрибанковские операции со своими средствами не заблокированы и даже не ограничены.
А сколько лет будет продолжаться эта сага в ВТБ, никому неизвестно.
Так почему бы не использовать эту ситуациию?
Если сага будет продолжаться несколько лет, то либо шах умрет, либо осел, либо вы окажетесь далеко за 200+
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Tolevas
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:44
Stringer написав:
Только хуже, в случае ва выплаты с текущих счётов в первой очереди
ото ж
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:46
Tolevas написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Заберём куда они денутся
Лишние пару процентов совсем не лишние
Вы можете открыть депозит с текущего счета, указав возврат на текущий и постараться, как можно быстрее получить в ВТБ любую карту, типа депозитки.
После чего в ИБ в свойствах депозита, использовав кнопку "изменить счет для выплаты", указать карточный счет.
Чем карточный счет данной ситуации лучше текущего?
По карте типа "Депозитка" бесплатный вход и выход наличными (в пределах нынешних лимитов). По крайней мере, ПОКА бесплатный.
А по текущему счету есть некоторые ограничения и комиссии.
Причем, эти комиссии были всегда, а сейчас еще и усугубились.
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:52
lubopytnaya написав:
По карте типа "Депозитка" бесплатный вход и выход наличными (в пределах нынешних лимитов). По крайней мере, ПОКА бесплатный.
А по текущему счету есть некоторые ограничения и комиссии.
Причем, эти комиссии были всегда, а сейчас еще и усугубились.
Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?
В Сбере когда-то такое было, после чего я полностью прекратил с ними дела, потому что брать дополнительные проценты с депозита - это уже наглость.
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Tolevas
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:55
sens написав:
кусайте локти с МЗ на раде:;)
Тут слід розтлумачити.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:56
Tolevas написав:
Если сага будет продолжаться несколько лет, то либо шах умрет, либо осел, либо вы окажетесь далеко за 200+
Вполне возможно.
Но если я окажусь за 200+ лишь из-за того, что за это время мне накапают дополнительные проценты, то мне их и не жалко - Бог дал, Бог взял
А вот если я НЕ окажусь далеко за 200+, то буду сильно жалеть о том, что в ноябре 2018 я оставила деньги на карте и не пополнила депозит
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:57
lubopytnaya написав:
Внутрибанковские операции со своими средствами не заблокированы и даже не ограничены.
А сколько лет будет продолжаться эта сага в ВТБ, никому неизвестно.
Так почему бы не использовать эту ситуациию?
Вы уверены что не ограничены? Я даже доллары не могу перекинуть с карточного счета на текущий. Также, заявления на внутрибанковские переводы между счетами клиентов (даже в случае родства) банк не принимает. Возможно, гривны еще дают перекидывать онлайн, не знаю. Но доллар не дают, при том продать доллар даже по такому грабительскому курсу тоже не дают. То есть, я пока выхода не вижу.
Востаннє редагувалось Andreww
в Чет 22 лис, 2018 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:57
lubopytnaya написав: Tolevas написав:
Если сага будет продолжаться несколько лет, то либо шах умрет, либо осел, либо вы окажетесь далеко за 200+
Вполне возможно.
Но если я окажусь за 200+ лишь из-за того, что за это время мне накапают дополнительные проценты, то мне их и не жалко - Бог дал, Бог взял
А вот если я НЕ окажусь далеко за 200+, то буду сильно жалеть о том, что в ноябре 2018 я оставила деньги на карте и не пополнила депозит
скорее окажетесь там из-за роста курса
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Tolevas
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:01
lubopytnaya написав:
По карте типа "Депозитка" бесплатный вход и выход наличными (в пределах нынешних лимитов). По крайней мере, ПОКА бесплатный.
А по текущему счету есть некоторые ограничения и комиссии.
Причем, эти комиссии были всегда, а сейчас еще и усугубились.
По текущим тоже был вход выход депозитных денег бесплатно
Сейчас не понятно некоторые пишут что даже зачисление депозитов платное
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:03
Tolevas написав:
Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?
Из личного опыта.
В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.
Жадность и Отвага!
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