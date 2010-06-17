Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил запрет на ликвидацию или реорганизацию его украинской "дочки".
Об этом говорится в определении суда № 796/165/2018 от 19 ноября.
Запрет был наложен частным исполнителем на основании заявления ООО "Нива-Тур" в рамках выполнения постановления Апелляционного суда Киева от 5 сентября.
При этом суд отказался удовлетворить жалобу ВТБ Банка в полном объеме, а именно - отказал банку в просьбе обязать частного исполнителя вернуть постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября без принятия к исполнению.
greenozon написав:Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил запрет на ликвидацию или реорганизацию его украинской "дочки".
Об этом говорится в определении суда № 796/165/2018 от 19 ноября.
Запрет был наложен частным исполнителем на основании заявления ООО "Нива-Тур" в рамках выполнения постановления Апелляционного суда Киева от 5 сентября.
При этом суд отказался удовлетворить жалобу ВТБ Банка в полном объеме, а именно - отказал банку в просьбе обязать частного исполнителя вернуть постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября без принятия к исполнению.
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Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?
Из личного опыта. В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.
Тю В мае снимал евро депозит который упал на текущий вместе с процентами ни цента не взяли
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?
Из личного опыта. В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.
Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?
Из личного опыта. В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.
Тю В мае снимал евро депозит который упал на текущий вместе с процентами ни цента не взяли
Там про переказ з БМа на поточний...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
lubopytnaya написав:[quote="4505914 Да, это был перевод депозита из БМа. А для "родных" депозитов выплата с текущего счета бесплатно? В таком случае, Ukrainian, почему Вы хотите открыть именно с карты, а не с текущего счета?