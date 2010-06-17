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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1466146714681469>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:03

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил запрет на ликвидацию или реорганизацию его украинской "дочки".


Об этом говорится в определении суда № 796/165/2018 от 19 ноября.

Запрет был наложен частным исполнителем на основании заявления ООО "Нива-Тур" в рамках выполнения постановления Апелляционного суда Киева от 5 сентября.

При этом суд отказался удовлетворить жалобу ВТБ Банка в полном объеме, а именно - отказал банку в просьбе обязать частного исполнителя вернуть постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября без принятия к исполнению.


https://finclub.net/news/sud-snyal-zapr ... banka.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:05

  greenozon написав:Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу ВТБ Банка и отменил запрет на ликвидацию или реорганизацию его украинской "дочки".


Об этом говорится в определении суда № 796/165/2018 от 19 ноября.

Запрет был наложен частным исполнителем на основании заявления ООО "Нива-Тур" в рамках выполнения постановления Апелляционного суда Киева от 5 сентября.

При этом суд отказался удовлетворить жалобу ВТБ Банка в полном объеме, а именно - отказал банку в просьбе обязать частного исполнителя вернуть постановление Апелляционного суда Киева от 5 сентября без принятия к исполнению.


https://finclub.net/news/sud-snyal-zapr ... banka.html

Так ще вчора тут це було...чукча писатель? :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:09

  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?

Из личного опыта.
В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.

Тю
В мае снимал евро депозит который упал на текущий вместе с процентами ни цента не взяли
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:09

  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?

Из личного опыта.
В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.


хм, опять повод для беседы с девушкой-менеджером
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:10

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:ак ще вчора тут це було...чукча писатель?


шановна публіка!
ігноруйте цього пишного дивного субчика,
всюди пхає свого носа і толком ніц не каже!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:11

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?

Из личного опыта.
В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.

Тю
В мае снимал евро депозит который упал на текущий вместе с процентами ни цента не взяли

Там про переказ з БМа на поточний...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:13

Квесторе_поверніться
А ну зрозуміло
Всі стороні гроші процент

А депо гроші безкоштовно

Зараз не знаю пишуть що Платно
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Тю
В мае снимал евро депозит который упал на текущий вместе с процентами ни цента не взяли

Там про переказ з БМа на поточний...мабуть.

Да, это был перевод депозита из БМа.
А для "родных" депозитов выплата с текущего счета бесплатно?
В таком случае, Ukrainian, почему Вы хотите открыть именно с карты, а не с текущего счета?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:28

  lubopytnaya написав:[quote="4505914
Да, это был перевод депозита из БМа.
А для "родных" депозитов выплата с текущего счета бесплатно?
В таком случае, Ukrainian, почему Вы хотите открыть именно с карты, а не с текущего счета?

В октябре родные депо с текущего - бесплатно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:34

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Тю
В мае снимал евро депозит который упал на текущий вместе с процентами ни цента не взяли

Там про переказ з БМа на поточний...мабуть.

Да, это был перевод депозита из БМа.
А для "родных" депозитов выплата с текущего счета бесплатно?
В таком случае, Ukrainian, почему Вы хотите открыть именно с карты, а не с текущего счета?

У меня нет карт и желание их заводить
Только два текущих
Были слухи что сейчас с них платно выход или вход поэтому интерес
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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