Полагаю, что к моменту окончания депозитов все выплаты со всех счетов ВТБ будут бесплатны. ФГВФО выплатит без комиссии
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:41
Полагаю, что к моменту окончания депозитов все выплаты со всех счетов ВТБ будут бесплатны. ФГВФО выплатит без комиссии
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:47
По текущим насколько нашел старую инфу было так:
1.10.3. зарахованих з вкладного (депозитного) рахунку (в т.ч. процентів)
1.10.3.1. до 10 000,00 гривень вартість послуги включена до вартості продукту
1.10.3.2. від 10 000,01 гривень 10% мін. 5 гривень.
Не депозитные были на выдачу с комисом и до 10К.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 20:50
так это в день
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:59
Tolevas
Я о том, что снятие выше 10К с текущего депозитных средств было с комиссией и ранее.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:20
Я же и пытаюсь уточнить - это лимит в день?
Дело в том, что Сбербанк в свое время брал комиссию с любой суммы. Просто так было устроено - депозит падал на текущий, а вывод с текущего платный не зависимо от того, откуда деньги. Я тогда сказал - "вы что офигели?", все забрал и не возвращался. А они потом отменили это, начали с депо без комиссии выдавать.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:27
Я увидел утверждение.
Да, комиссия в день, на клиента, со всей суммы.
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