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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1466146714681469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:41

  Ukrainian написав:Только два текущих
Были слухи что сейчас с них платно выход или вход поэтому интерес

Полагаю, что к моменту окончания депозитов все выплаты со всех счетов ВТБ будут бесплатны. ФГВФО выплатит без комиссии :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:47

  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?

Из личного опыта.
В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.

По текущим насколько нашел старую инфу было так:
1.10.3. зарахованих з вкладного (депозитного) рахунку (в т.ч. процентів)
1.10.3.1. до 10 000,00 гривень вартість послуги включена до вартості продукту
1.10.3.2. від 10 000,01 гривень 10% мін. 5 гривень.
Не депозитные были на выдачу с комисом и до 10К.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:50

  ruvex написав:
  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав:Депо упало на текущий и за снятие комиссии? Откуда инфа?

Из личного опыта.
В сентябре при переводе депозита на текущий счет нельзя было снять эти деньги бесплатно. Мне пришлось с текущего пополнить другой свой уже существующий депозит, по условиям которого деньги падают на карту. С карты выход бесплатный.

По текущим насколько нашел старую инфу было так:
1.10.3. зарахованих з вкладного (депозитного) рахунку (в т.ч. процентів)
1.10.3.1. до 10 000,00 гривень вартість послуги включена до вартості продукту
1.10.3.2. від 10 000,01 гривень 10% мін. 5 гривень.
Не депозитные были на выдачу с комисом и до 10К.


так это в день
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:59

Tolevas
Я о том, что снятие выше 10К с текущего депозитных средств было с комиссией и ранее.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:20

  ruvex написав:Tolevas
Я о том, что снятие выше 10К с текущего депозитных средств было с комиссией и ранее.


Я же и пытаюсь уточнить - это лимит в день?
Дело в том, что Сбербанк в свое время брал комиссию с любой суммы. Просто так было устроено - депозит падал на текущий, а вывод с текущего платный не зависимо от того, откуда деньги. Я тогда сказал - "вы что офигели?", все забрал и не возвращался. А они потом отменили это, начали с депо без комиссии выдавать.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:27

  Tolevas написав:Я же и пытаюсь уточнить - это лимит в день?


:D Я увидел утверждение.
Да, комиссия в день, на клиента, со всей суммы.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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