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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1467146814691470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:35

  Алексей77 написав:Вчера выдавали зарплатные деньги через кассу

В якому місті і по скільки давали?
Сьогодні дають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Вчера выдавали зарплатные деньги через кассу

В якому місті і по скільки давали?
Сьогодні дають?

Харьков. С депо не дают
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:03

  flyman написав:Думаю, що ВТБ поставив клієнтів в умови, в які його самого поставив НБУ і суди.
Тобто активи у Вас є, але користуватися Ви ними не можете.
От таке "пакращення" на 4й рік без злочиної влади, це щоб ми її ще більше полюбили через страдання (Стокгольмський синдром)

Зображення
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:13

Re: ВТБ Банк

  flyman написав:Тобто активи у Вас є

На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26420
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:23

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Тобто активи у Вас є

На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.

Игорь Валерьевич, пусть идет свои активы у пу забирать, а не у вкладчиков отжимать.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлень: 6751
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:29

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Тобто активи у Вас є

На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.

Игорь Валерьевич, пусть идет свои активы у пу забирать, а не у вкладчиков отжимать.

Так он у вкладчиков ничего и не отжимает, он отжимает у акционеров, а уже акционеры прикрываются вкладчиами, которых они фактически взяли в заложники
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