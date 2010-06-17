В якому місті і по скільки давали?
Сьогодні дають?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:35
В якому місті і по скільки давали?
Сьогодні дають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57
Харьков. С депо не дают
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:03
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:13
Re: ВТБ Банк
На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:23
Игорь Валерьевич, пусть идет свои активы у пу забирать, а не у вкладчиков отжимать.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:29
Так он у вкладчиков ничего и не отжимает, он отжимает у акционеров, а уже акционеры прикрываются вкладчиами, которых они фактически взяли в заложники
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