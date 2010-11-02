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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1468146914701471>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Вчера выдавали зарплатные деньги через кассу

В якому місті і по скільки давали?
Сьогодні дають?

Харьков. С депо не дают
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:13

Re: ВТБ Банк

  flyman написав:Тобто активи у Вас є

На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:23

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Тобто активи у Вас є

На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.

Игорь Валерьевич, пусть идет свои активы у пу забирать, а не у вкладчиков отжимать.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:29

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Тобто активи у Вас є

На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.

Игорь Валерьевич, пусть идет свои активы у пу забирать, а не у вкладчиков отжимать.

Так он у вкладчиков ничего и не отжимает, он отжимает у акционеров, а уже акционеры прикрываются вкладчиами, которых они фактически взяли в заложники
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:40

Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки..... :mrgreen:
Meridian
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:51

  Meridian написав:Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки..... :mrgreen:


Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно. Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:55

Re: ВТБ Банк

  AlexSV написав:Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов.

Є сигнал і по ПІБу - не повністю повертає депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:00

Re: ВТБ Банк

В Киеве в кассах 1000 грн выдают, как вчера?
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:01

  Stringer написав:Так он у вкладчиков ничего и не отжимает, он отжимает у акционеров, а уже акционеры прикрываются вкладчиами, которых они фактически взяли в заложники

Мне, как клиенту честно говоря должно быть по барабану, что он там у каких акционеров хочет отжать. При живом НБУ и каком никаком законодательстве, клиенты банка с действительной лицензией не должны быть ни заложниками ни кем бы то ни было.
Если они таковыми являются и эта ситуация спускается на тормозах властью, значит нет ни законодательства ни институтов власти, а есть рейдерство.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:06

  xio13 написав:В Киеве в кассах 1000 грн выдают, как вчера?

І в банкоматі 1000? Ітого (тобто разом) 2000?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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