AlexSV написав:...Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....
Если банк нарушает важные критерии своей деятельности для этого есть свои санкции от НБУ или докапитализация или ВА... Но в банке то сидит куратор, причем давно, зачем было тянуть банк до зажатия его в суде? Если так сделано, значит это кому то нужно. И НБУ в данном случае просто прикрывает все это, причем запланированно. В результате клиент содержит клерков НБУ, а потом еще является заложником в банковских учреждениях.
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Meridian написав:Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки.....
Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно. Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....
о хорошем качестве портфеля мы говорим, поскольку до запрета продажи активов просрочек по выдаче денег не наблюдалось. Учитывая, что в банке с 14 года сидит представитель НБУ и контролирует КАЖДЫЙ чих, в том числе оценку активов, и соответственно суммы ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ, то в этой части (качество активов) можно расслабиться
Розслаблятись ніззя...тільки розслабон, зразу ж ТА.
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я думаю что группа ВТБ намного мощнее всех этой агонии от Привед банка, поэтому у коломойки шансов мало очень..просто нужно время и ВТБ расставит все на свои места в суде.Конечно при условии что у коломойки нет предвзятости к ВТБ именно.Если суд снимает с ареста то у ВТБ за 30 дней есть шанс со всеми расплатиться и уйти на ликвидацию спокойно без всяких ВА
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