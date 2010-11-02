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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1468146914701471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:11

  AlexSV написав:...Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....

Если банк нарушает важные критерии своей деятельности для этого есть свои санкции от НБУ или докапитализация или ВА...
Но в банке то сидит куратор, причем давно, зачем было тянуть банк до зажатия его в суде? Если так сделано, значит это кому то нужно. И НБУ в данном случае просто прикрывает все это, причем запланированно. В результате клиент содержит клерков НБУ, а потом еще является заложником в банковских учреждениях.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:28

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Тобто активи у Вас є

На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.
Ну і нехай...Суд має розібратися.

вставная челюсть ему в помощь .....
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:35

  AlexSV написав:
  Meridian написав:Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки..... :mrgreen:


Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно. Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....

о хорошем качестве портфеля мы говорим, поскольку до запрета продажи активов просрочек по выдаче денег не наблюдалось. Учитывая, что в банке с 14 года сидит представитель НБУ и контролирует КАЖДЫЙ чих, в том числе оценку активов, и соответственно суммы ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ, то в этой части (качество активов) можно расслабиться
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:38

Re: ВТБ Банк

  lwa написав:можно расслабиться

Розслаблятись ніззя...тільки розслабон, зразу ж ТА.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:46

Re: ВТБ Банк

если иск был колективный к 3 банкам из РФ группы, то им надо было подавать колективную апеляцию
rybakkov11
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:46

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:На ці активи точить зуб Ігор Валерійович.

У него репутация приматом испорчена. Не должны ему отдать банковские активы.
С его стороны это то ли шантаж, то ли месть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:47

Re: ВТБ Банк

тут важно чтобы не было ВА в момент скачка курса, просто все помнят о курсе,особенно валютные депозиты.Это важный фактор при вводе ВА.
rybakkov11
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:51

Re: ВТБ Банк

я думаю что группа ВТБ намного мощнее всех этой агонии от Привед банка, поэтому у коломойки шансов мало очень..просто нужно время и ВТБ расставит все на свои места в суде.Конечно при условии что у коломойки нет предвзятости к ВТБ именно.Если суд снимает с ареста то у ВТБ за 30 дней есть шанс со всеми расплатиться и уйти на ликвидацию спокойно без всяких ВА
rybakkov11
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:52

Погорільця хочу взяти в Алли.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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