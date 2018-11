Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:28

AlexSV написав: Meridian написав: Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки..... Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки.....

Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад ( https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/ ). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно. Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно.

AlexSV написав: Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского..... Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....

Квесторе_поверніться написав: Є сигнал і по ПІБу - не повністю повертає депо. Є сигнал і по ПІБу - не повністю повертає депо.

Так как там достаточная ликвидность.Корсчет ВТБ на 31.03.2017 - 697 млн. vs 6.65 млрд. средств вкладчиков.Корсчет ВТБ на 30.06.2017 - 187 млн. vs 4.8 млрд. средств вкладчиков.Корсчет ВТБ на 30.09.2018 - 281 млн. vs 3.7 млрд. средств вкладчиков.Как же тогда с такой небольшой ликвидностью, банк проработал 1.5 года, практически полностью сократив свою сеть отделений и рассчитавшись с вкладчиками?Город, отделение?