Meridian написав:Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки.....
Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно. Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....
о хорошем качестве портфеля мы говорим, поскольку до запрета продажи активов просрочек по выдаче денег не наблюдалось. Учитывая, что в банке с 14 года сидит представитель НБУ и контролирует КАЖДЫЙ чих, в том числе оценку активов, и соответственно суммы ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ, то в этой части (качество активов) можно расслабиться
Если бы у банка было хорошее качество активов, то запрет на продажу имущества точно бы мало повлиял на устойчиваость банка, ну не живут действующие банки от продажи активов....Едиственное "оправдание" в этой ситуации, что ВТБ тянул на себе еще БМ-банк, который явно частично рассчитывался со вкладчиками и клиентами деньгами ВТБ....
ну возможно часть денег и пошла на погашения депозитов и счетов клиентов БМ Банка, возможно ВТБ не рассчитывал на такой удар от суда.Зачем тогда было выплачивать БМ Банку если можно было просто спустить на ВА?Получается моську спасли, а слона НЕТ? Абсурдно получается.Самому ВТБ не выгодно так позорно выйти с рынка через ВА.Проще в суде обжаловать и поставить на место афериста коломыйку.Это дело принципа уже.Ну по срокам затянется.Возможно...
Поступає інфо з полів що банкомати банки порожні. Хто може запаречити?
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Буде в банці ТА, не буде в банці ТА. Хтось сюди з імяреків грошенята занесе?
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так ВТБ уже пофигу будет кто им занесет или не занесет.у них цель сейчас снять арест с активов-рассчитаться со всеми и валить к ядреной фени с украины подальше.вот и вся суть.только сделать это надо красиво-без всяких ВА. у них на это и была цель еще год назад.или останутся как юр лицо или фин компания.
Квесторе_поверніться написав:Погорільця хочу взяти в Алли.
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Meridian написав:Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки.....
Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно.
Так как там достаточная ликвидность.
AlexSV написав:Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....
rybakkov11 написав:так ВТБ уже пофигу будет кто им занесет или не занесет.у них цель сейчас снять арест с активов-рассчитаться со всеми и валить к ядреной фени с украины подальше.вот и вся суть.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Квесторе_поверніться написав:Погорільця хочу взяти в Алли.
Согласитесь на то, чтобы пу был пособником получения вашей карты, да еще и погорельца?
пу не даючи грошей доні в Україні став моїм ситуативним союзником.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.