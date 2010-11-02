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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1470147114721473>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:03

  lwa написав:
  AlexSV написав:
  Meridian написав:Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки..... :mrgreen:


Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно. Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....

о хорошем качестве портфеля мы говорим, поскольку до запрета продажи активов просрочек по выдаче денег не наблюдалось. Учитывая, что в банке с 14 года сидит представитель НБУ и контролирует КАЖДЫЙ чих, в том числе оценку активов, и соответственно суммы ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ, то в этой части (качество активов) можно расслабиться


Если бы у банка было хорошее качество активов, то запрет на продажу имущества точно бы мало повлиял на устойчиваость банка, ну не живут действующие банки от продажи активов....Едиственное "оправдание" в этой ситуации, что ВТБ тянул на себе еще БМ-банк, который явно частично рассчитывался со вкладчиками и клиентами деньгами ВТБ....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:06

Re: ВТБ Банк

ну возможно часть денег и пошла на погашения депозитов и счетов клиентов БМ Банка, возможно ВТБ не рассчитывал на такой удар от суда.Зачем тогда было выплачивать БМ Банку если можно было просто спустить на ВА?Получается моську спасли, а слона НЕТ? Абсурдно получается.Самому ВТБ не выгодно так позорно выйти с рынка через ВА.Проще в суде обжаловать и поставить на место афериста коломыйку.Это дело принципа уже.Ну по срокам затянется.Возможно...
rybakkov11
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:07

Поступає інфо з полів що банкомати банки порожні.
Хто може запаречити?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:10

Буде в банці ТА, не буде в банці ТА.
Хтось сюди з імяреків грошенята занесе?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:11

Re: ВТБ Банк

так ВТБ уже пофигу будет кто им занесет или не занесет.у них цель сейчас снять арест с активов-рассчитаться со всеми и валить к ядреной фени с украины подальше.вот и вся суть.только сделать это надо красиво-без всяких ВА. у них на это и была цель еще год назад.или останутся как юр лицо или фин компания.
rybakkov11
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:24

  Квесторе_поверніться написав:Погорільця хочу взяти в Алли.

Согласитесь на то, чтобы пу был пособником получения вашей карты, да еще и погорельца?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:28

  AlexSV написав:
  Meridian написав:Так, Ігор Валерійовичич відомий віджимач у акціонерів і не тільки..... :mrgreen:

Давайте по честному, никто Коломойского не защищает, но проблема коснулась 3 банков, Проминвест, Сбер и ВТБ. Проминвест отбился еще в октябре, Сбер - пару дней назад (https://minfin.com.ua/2018/11/23/35736811/). О проблемах с платежами и возвратами депозитов у первых двух не слышно.

Так как там достаточная ликвидность.
  AlexSV написав:Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов. Еще раз, суд не запрещал банку принимать/возращать депозиты, проводить платежи, инкассировать банкоматы и прочее. А если источником поступления денег для ВТБ было исключительно реализация имущества, то о каком качестве кредитного портфеля мы говорим.....Поэтому нечего прикрываться злым Коломойским, раз в банке мертвый кредитный портфель и нулевая ликвидность, в этом вина наших, украинских менеджеров, не меньше, а может даже и больше, чем деяния Коломойского.....

Корсчет ВТБ на 31.03.2017 - 697 млн. vs 6.65 млрд. средств вкладчиков.
https://vtb.ua/about/general/informatio ... 4.2017.pdf

Корсчет ВТБ на 30.06.2017 - 187 млн. vs 4.8 млрд. средств вкладчиков.
https://vtb.ua/about/general/informatio ... 6.2017.pdf

Корсчет ВТБ на 30.09.2018 - 281 млн. vs 3.7 млрд. средств вкладчиков.
https://vtb.ua/about/general/informatio ... 9.2018.pdf

Как же тогда с такой небольшой ликвидностью, банк проработал 1.5 года, практически полностью сократив свою сеть отделений и рассчитавшись с вкладчиками?
  Квесторе_поверніться написав:Є сигнал і по ПІБу - не повністю повертає депо.

Город, отделение?
Востаннє редагувалось Аlександр в П'ят 23 лис, 2018 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:28

  rybakkov11 написав:так ВТБ уже пофигу будет кто им занесет или не занесет.у них цель сейчас снять арест с активов-рассчитаться со всеми и валить к ядреной фени с украины подальше.вот и вся суть.

Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:37

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Погорільця хочу взяти в Алли.

Согласитесь на то, чтобы пу был пособником получения вашей карты, да еще и погорельца?

пу не даючи грошей доні в Україні став моїм ситуативним союзником. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:42

Re: ВТБ Банк

Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов.

Є сигнал і по ПІБу - не повністю повертає депо.
Уже два года, как, по 5 тысченок гривасов в день, бугага !
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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