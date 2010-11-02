скотобаза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:49
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:52
в тому вся суть Іуди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:54
Re: ВТБ Банк
ПІБ і по 500 доларів видавав в день. І саме головне гроші завжди є в касі. Принаймі в Києві, за інші міста не скажу.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:58
flyman, угомоніться, шановний.
...дискутувати з Вами не буду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:01
я розумію, що дуже хочеться "карту погорілця" в іншому рашабанку, чи не так?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:04
Зашел сегодня. Выдали только $350 с окончившегося депозита.
Ось цей сигнал з ПІБу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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