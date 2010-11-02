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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1470147114721473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:49

  Binimovich написав:
Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:Один только "бедный" ВТБ стал "заложником" несправедливой судебной системы и переложил свои проблемы на клиентов.

Є сигнал і по ПІБу - не повністю повертає депо.
Уже два года, как, по 5 тысченок гривасов в день, бугага !

скотобаза
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:52

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Погорільця хочу взяти в Алли.

Согласитесь на то, чтобы пу был пособником получения вашей карты, да еще и погорельца?

в тому вся суть Іуди
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:54

Re: ВТБ Банк

ПІБ і по 500 доларів видавав в день. І саме головне гроші завжди є в касі. Принаймі в Києві, за інші міста не скажу.
sergey_zolotar
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:58

flyman, угомоніться, шановний.
...дискутувати з Вами не буду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:01

  Квесторе_поверніться написав:flyman, угомоніться, шановний.
...дискутувати з Вами не буду.

я розумію, що дуже хочеться "карту погорілця" в іншому рашабанку, чи не так?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:04

Зашел сегодня. Выдали только $350 с окончившегося депозита.
Ось цей сигнал з ПІБу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26440
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