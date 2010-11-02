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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:20
та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией
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rybakkov11
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:28
rybakkov11 написав:
та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией
Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:51
Квесторе_поверніться написав: rybakkov11 написав:
та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией
Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.
1. Від моменту введення ТА, до виплати фонду пройде більше місяця. Потім в банку агенту попросять оформити депозит або чекати готівку по запису ще місяць. Скільки втрати відсотків?
2. Вкладники 200+ і юрособи - це наша економіка. Вони втратять гроші-ми всі не побагатшаємо.
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rsq
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