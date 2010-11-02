|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:20
Re: ВТБ Банк
та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:28
Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:51
1. Від моменту введення ТА, до виплати фонду пройде більше місяця. Потім в банку агенту попросять оформити депозит або чекати готівку по запису ще місяць. Скільки втрати відсотків?
2. Вкладники 200+ і юрособи - це наша економіка. Вони втратять гроші-ми всі не побагатшаємо.
|