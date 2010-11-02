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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1471147214731474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:20

Re: ВТБ Банк

та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией
rybakkov11
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:28

  rybakkov11 написав:та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией

Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:51

  Квесторе_поверніться написав:
  rybakkov11 написав:та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией

Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.

1. Від моменту введення ТА, до виплати фонду пройде більше місяця. Потім в банку агенту попросять оформити депозит або чекати готівку по запису ще місяць. Скільки втрати відсотків?
2. Вкладники 200+ і юрособи - це наша економіка. Вони втратять гроші-ми всі не побагатшаємо.
rsq
 
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