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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:20
Re: ВТБ Банк
та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:24
Re: ВТБ Банк
рано или поздно, до конца ноября или до конца года появиться решение суда, где суд снимет с ВТБ все аресты, и тогда уже можно долбить горячую линию и отделения-что давайте бабло и снимайте лимиты свои.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:28
Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:51
1. Від моменту введення ТА до виплати фонду пройде більше місяця. Потім в банку агенту попросять оформити депозит або чекати готівку по запису ще місяць. Скільки втрати відсотків?
2. Вкладники 200+ і юрособи - це наша економіка. Вони втратять гроші-ми всі не побагатшаємо.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:11
Re: ВТБ Банк
сейчас выплаты идут намного раньше чем 30 дней. по новым правилам Фонда, выплаты на 7 день идут. кто вам сказал что Выплаты по Фонду будут больше 30 дней?вы читали последние правила по Фонду?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:27
Re: ВТБ Банк
... якось сумно...,ні ТА , ні грошей.....ау !!!!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:30
Пусть фгв вернет вкладчикам 200-, а потом продаёт активы, которых много, и возвращает остальным. Если банк переходит к фгв, то уже не будет иметь отношения к России и Коломойский с его иском идёт лесом.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:49
Re: ВТБ Банк
если зайдет ТА и Фонд будет выплачивать, то Фонду это невыгодно по той причине, что судиться потом надо будет с коломойкой и его конторами за активы, в этом и проблема. тоесть потом вся проблема судов ляжет на Фонд, иначе получат бублик, если заберет все коломойка. Мне кажется у группы ВТБ шансов и возможностей больше додавить приватовцев в суде чем у Фонда.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:52
Re: ВТБ Банк
я думаю и НБУ и Фонд все на стороне ВТБ, если бы хотели давно уже завели бы ТА, прошло 3 недели патовой ситуации.все молчат и ждут решений суда. Всем сторонам кроме приватовцев выгодно оспорить решение суда и дать ВТБ уйти по нормальному через ликвидацию как сделал БМ банк,учитывая что Сбер и ПИБ оспорили решение уже.
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