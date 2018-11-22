RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1472147314741475>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:20

Re: ВТБ Банк

та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией
rybakkov11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:24

Re: ВТБ Банк

рано или поздно, до конца ноября или до конца года появиться решение суда, где суд снимет с ВТБ все аресты, и тогда уже можно долбить горячую линию и отделения-что давайте бабло и снимайте лимиты свои.
rybakkov11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:28

  rybakkov11 написав:та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией

Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26448
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:51

  Квесторе_поверніться написав:
  rybakkov11 написав:та не будет никакого ВА ни сейчас ни потом.все ждут решения от суда по снятию ареста с ВТБ аналогично Сбербанку..они будут давать иск за иском, апеляцию за апеляцией

Клієнти якісь мляві.
Не йдуть під НБУ щоб ТА ввели.

1. Від моменту введення ТА до виплати фонду пройде більше місяця. Потім в банку агенту попросять оформити депозит або чекати готівку по запису ще місяць. Скільки втрати відсотків?
2. Вкладники 200+ і юрособи - це наша економіка. Вони втратять гроші-ми всі не побагатшаємо.
rsq
 
Повідомлень: 15
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:11

Re: ВТБ Банк

сейчас выплаты идут намного раньше чем 30 дней. по новым правилам Фонда, выплаты на 7 день идут. кто вам сказал что Выплаты по Фонду будут больше 30 дней?вы читали последние правила по Фонду?
rybakkov11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:27

Re: ВТБ Банк

... якось сумно...,ні ТА , ні грошей.....ау !!!!
abc111
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:30

Пусть фгв вернет вкладчикам 200-, а потом продаёт активы, которых много, и возвращает остальным. Если банк переходит к фгв, то уже не будет иметь отношения к России и Коломойский с его иском идёт лесом.
Tegularius
 
Повідомлень: 737
З нами з: 11.02.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:41

какая ситуация в банке?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 74
З нами з: 22.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:49

Re: ВТБ Банк

если зайдет ТА и Фонд будет выплачивать, то Фонду это невыгодно по той причине, что судиться потом надо будет с коломойкой и его конторами за активы, в этом и проблема. тоесть потом вся проблема судов ляжет на Фонд, иначе получат бублик, если заберет все коломойка. Мне кажется у группы ВТБ шансов и возможностей больше додавить приватовцев в суде чем у Фонда.
rybakkov11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:52

Re: ВТБ Банк

я думаю и НБУ и Фонд все на стороне ВТБ, если бы хотели давно уже завели бы ТА, прошло 3 недели патовой ситуации.все молчат и ждут решений суда. Всем сторонам кроме приватовцев выгодно оспорить решение суда и дать ВТБ уйти по нормальному через ликвидацию как сделал БМ банк,учитывая что Сбер и ПИБ оспорили решение уже.
rybakkov11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1472147314741475>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, M-Audio, Stringer, Vint, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3284, 3285, 3286
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32855 4055836
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 17:21
ALEX66
Альфа-Банк 1 ... 6409, 6410, 6411
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64103 8001754
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 17:07
Cler
А-Банк 1 ... 1098, 1099, 1100
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10996 1598366
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 16:57
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10301)
23.11.2018 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.