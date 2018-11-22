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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1472147314741475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:56

  rybakkov11 написав:если зайдет ТА и Фонд будет выплачивать, то Фонду это невыгодно по той причине, что судиться потом надо будет с коломойкой и его конторами за активы, в этом и проблема. тоесть потом вся проблема судов ляжет на Фонд, иначе получат бублик, если заберет все коломойка. Мне кажется у группы ВТБ шансов и возможностей больше додавить приватовцев в суде чем у Фонда.

Для Фонда проблема біля 2 млрд грошенят супостата в пасивах.
Якщо заставлять їх в статутник загнати тоді і ТА можна вводити.
А при ТА віддати банку ІВ.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:58

Re: ВТБ Банк

Возможно для Фонда проще чтоб ВТБ все порешал в судах, чем взваливать на свои плечи и потом судиться с приватовцами.То что ВТБ дожмет приватовцев в суде- я не сомневаюсь. Дело времени.Возможно до конца года вопрос решат.Держать заложниками вкладчиками вечно это глупая затея.
rybakkov11
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