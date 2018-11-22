rybakkov11 написав:если зайдет ТА и Фонд будет выплачивать, то Фонду это невыгодно по той причине, что судиться потом надо будет с коломойкой и его конторами за активы, в этом и проблема. тоесть потом вся проблема судов ляжет на Фонд, иначе получат бублик, если заберет все коломойка. Мне кажется у группы ВТБ шансов и возможностей больше додавить приватовцев в суде чем у Фонда.
Для Фонда проблема біля 2 млрд грошенят супостата в пасивах. Якщо заставлять їх в статутник загнати тоді і ТА можна вводити. А при ТА віддати банку ІВ.
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Возможно для Фонда проще чтоб ВТБ все порешал в судах, чем взваливать на свои плечи и потом судиться с приватовцами.То что ВТБ дожмет приватовцев в суде- я не сомневаюсь. Дело времени.Возможно до конца года вопрос решат.Держать заложниками вкладчиками вечно это глупая затея.