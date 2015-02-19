rybakkov11 написав:если зайдет ТА и Фонд будет выплачивать, то Фонду это невыгодно по той причине, что судиться потом надо будет с коломойкой и его конторами за активы, в этом и проблема. тоесть потом вся проблема судов ляжет на Фонд, иначе получат бублик, если заберет все коломойка. Мне кажется у группы ВТБ шансов и возможностей больше додавить приватовцев в суде чем у Фонда.
Для Фонда проблема біля 2 млрд грошенят супостата в пасивах. Якщо заставлять їх в статутник загнати тоді і ТА можна вводити. А при ТА віддати банку ІВ.
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Возможно для Фонда проще чтоб ВТБ все порешал в судах, чем взваливать на свои плечи и потом судиться с приватовцами.То что ВТБ дожмет приватовцев в суде- я не сомневаюсь. Дело времени.Возможно до конца года вопрос решат.Держать заложниками вкладчиками вечно это глупая затея.
rybakkov11 написав:сейчас выплаты идут намного раньше чем 30 дней. по новым правилам Фонда, выплаты на 7 день идут. кто вам сказал что Выплаты по Фонду будут больше 30 дней?вы читали последние правила по Фонду?
Есть примеры банков, где выплата через фонд пошла на 7-й день? Может уже все поменялось, я в дельта банке ждал выплат 7 месяцев+1 мес. в банке агенте.
rybakkov11 написав:сейчас выплаты идут намного раньше чем 30 дней. по новым правилам Фонда, выплаты на 7 день идут. кто вам сказал что Выплаты по Фонду будут больше 30 дней?вы читали последние правила по Фонду?
Есть примеры банков, где выплата через фонд пошла на 7-й день? Может уже все поменялось, я в дельта банке ждал выплат 7 месяцев+1 мес. в банке агенте.
Старт виплати через Фонд за тижнів 3 організували б після оголошення ТА. Скільки в банки є клієнтів...не таких фіктивних як я а суттєвих для Фонду?
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Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, що передбачає продаж банку або передачу активів та зобов’язань до приймаючого чи перехідного банку, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб та ліквідації банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку