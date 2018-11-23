RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1473147414751476>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:56

  rybakkov11 написав:если зайдет ТА и Фонд будет выплачивать, то Фонду это невыгодно по той причине, что судиться потом надо будет с коломойкой и его конторами за активы, в этом и проблема. тоесть потом вся проблема судов ляжет на Фонд, иначе получат бублик, если заберет все коломойка. Мне кажется у группы ВТБ шансов и возможностей больше додавить приватовцев в суде чем у Фонда.

Для Фонда проблема біля 2 млрд грошенят супостата в пасивах.
Якщо заставлять їх в статутник загнати тоді і ТА можна вводити.
А при ТА віддати банку ІВ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26467
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:58

Re: ВТБ Банк

Возможно для Фонда проще чтоб ВТБ все порешал в судах, чем взваливать на свои плечи и потом судиться с приватовцами.То что ВТБ дожмет приватовцев в суде- я не сомневаюсь. Дело времени.Возможно до конца года вопрос решат.Держать заложниками вкладчиками вечно это глупая затея.
rybakkov11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:27

  rybakkov11 написав:сейчас выплаты идут намного раньше чем 30 дней. по новым правилам Фонда, выплаты на 7 день идут. кто вам сказал что Выплаты по Фонду будут больше 30 дней?вы читали последние правила по Фонду?

Есть примеры банков, где выплата через фонд пошла на 7-й день? Может уже все поменялось, я в дельта банке ждал выплат 7 месяцев+1 мес. в банке агенте.
rsq
 
Повідомлень: 16
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:11

  rsq написав:
  rybakkov11 написав:сейчас выплаты идут намного раньше чем 30 дней. по новым правилам Фонда, выплаты на 7 день идут. кто вам сказал что Выплаты по Фонду будут больше 30 дней?вы читали последние правила по Фонду?

Есть примеры банков, где выплата через фонд пошла на 7-й день? Может уже все поменялось, я в дельта банке ждал выплат 7 месяцев+1 мес. в банке агенте.

Старт виплати через Фонд за тижнів 3 організували б після оголошення ТА.
Скільки в банки є клієнтів...не таких фіктивних як я а суттєвих для Фонду?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26467
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:16

Re: ВТБ Банк

Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, що передбачає продаж банку або передачу активів та зобов’язань до приймаючого чи перехідного банку, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб та ліквідації банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку
rybakkov11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:35

Вот мне интересно, и ПИБ, и Сбер, и ВТБ в ситуации с арестом находились в равном положении, но тем двум арест сняли, причем со Сбербанка именно 20.11, когда ожидалось решение по ВТБ. Единственное объяснение этому, что есть какая-то договоренность, что ВТБ отдадут/продадут Коломойскому при условии, что остальные 2 банка трогать не будут. Возможно, сейчас как раз идут переговоры об условиях сделки.
Да и пресса подозрительно молчит, видно дали указание сверху, у нас же СМИ независимые )) Явно тут замешаны интересы какой-то высокопоставленной фигуры.
ishvara
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 09.12.12
Подякував: 158 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:57

  ishvara написав:Вот мне интересно, и ПИБ, и Сбер, и ВТБ в ситуации с арестом находились в равном положении, но тем двум арест сняли, причем со Сбербанка именно 20.11, когда ожидалось решение по ВТБ. Единственное объяснение этому, что есть какая-то договоренность, что ВТБ отдадут/продадут Коломойскому при условии, что остальные 2 банка трогать не будут. Возможно, сейчас как раз идут переговоры об условиях сделки.
Да и пресса подозрительно молчит, видно дали указание сверху, у нас же СМИ независимые )) Явно тут замешаны интересы какой-то высокопоставленной фигуры.

Чим ВАм Ігор Валерійович не фігура?
Він діє не в команді Порошенка під контролем якого НБУ.
Судові тяжби в Україні по банках супостата лише почалися.
Ці тяжби могли б мати більш цивізізований характер але йде війна з Московією.
А на війні вже як на війні...якщо ти не вбиваєш ворога то він вбиває тебе.
І для більшого спокою імяреку краще покинути по можливості ці структури...а саме ПІБ і Сбєр. Покинути ВТБ вже можливості немає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26467
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:33

Квесторе_поверніться Думаю, тут замешаны и другие фигуры, повыше рангом.
ishvara
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 09.12.12
Подякував: 158 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:39

  ishvara написав:Квесторе_поверніться Думаю, тут замешаны и другие фигуры.

Фігури в студію...теж підозрюю що замішані але прикриті банківською таємницею.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26467
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:47

  Tegularius написав:Пусть фгв вернет вкладчикам 200-, а потом продаёт активы, которых много, и возвращает остальным. Если банк переходит к фгв, то уже не будет иметь отношения к России и Коломойский с его иском идёт лесом.

большое количество активов не гарантирует, что получат что-то вкладчики 200+...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 15.07.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1473147414751476>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tolevas і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 41, 42, 43
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
422 51866
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 00:00
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3285, 3286, 3287
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32862 4056273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 23:53
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1558, 1559, 1560
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15590 2218218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 23:45
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14751)
24.11.2018 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.