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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:48
Cler написав: Tegularius написав:
Пусть фгв вернет вкладчикам 200-, а потом продаёт активы, которых много, и возвращает остальным. Если банк переходит к фгв, то уже не будет иметь отношения к России и Коломойский с его иском идёт лесом.
большое количество активов не гарантирует, что получат что-то вкладчики 200+...
вкладчики 200+ сами себе буратины, на что рассчитывали не понятно
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Tolevas
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