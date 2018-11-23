Cler написав:
большое количество активов не гарантирует, что получат что-то вкладчики 200+...
вкладчики 200+ сами себе буратины, на что рассчитывали не понятно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:48
вкладчики 200+ сами себе буратины, на что рассчитывали не понятно
Додано: Суб 24 лис, 2018 06:17
на ветке остался только один агент Инглиш)
никому не верю
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