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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1473147414751476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:48

  Cler написав:
  Tegularius написав:Пусть фгв вернет вкладчикам 200-, а потом продаёт активы, которых много, и возвращает остальным. Если банк переходит к фгв, то уже не будет иметь отношения к России и Коломойский с его иском идёт лесом.

большое количество активов не гарантирует, что получат что-то вкладчики 200+...


вкладчики 200+ сами себе буратины, на что рассчитывали не понятно
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 06:17

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться Думаю, тут замешаны и другие фигуры.

Фігури в студію...теж підозрюю що замішані але прикриті банківською таємницею.
на ветке остался только один агент Инглиш)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:52

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться Думаю, тут замешаны и другие фигуры.

Фігури в студію...теж підозрюю що замішані але прикриті банківською таємницею.
на ветке остался только один агент Инглиш)


И.....окажется, что Инглиш во всем виноват :mrgreen:

3xXx
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:43

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:кусайте локти с МЗ на раде:;)

Тут слід розтлумачити.


  Квесторе_поверніться написав:Капнули МЗ

пока вы лохи получаете 2% на М3,
он рубает 5% в ВИТИБИ
J
 
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  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:кусайте локти с МЗ на раде:;)

Тут слід розтлумачити.


  Квесторе_поверніться написав:Капнули МЗ

пока вы лохи получаете 2% на М3,
он рубает 5% в ВИТИБИ

Жадность фраера сгубила.
Налил больше фонда ради 5%. Фонд научит родину любить :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:12

Re: ВТБ Банк

Да, бросьте. Фонд, похоже, отменяется. Не тот калибр.
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Алексей77
 
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