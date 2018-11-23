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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:48
Cler написав: Tegularius написав:
Пусть фгв вернет вкладчикам 200-, а потом продаёт активы, которых много, и возвращает остальным. Если банк переходит к фгв, то уже не будет иметь отношения к России и Коломойский с его иском идёт лесом.
большое количество активов не гарантирует, что получат что-то вкладчики 200+...
вкладчики 200+ сами себе буратины, на что рассчитывали не понятно
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Tolevas
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Додано: Суб 24 лис, 2018 06:17
Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:Квесторе_поверніться
Думаю, тут замешаны и другие фигуры.
Фігури в студію...теж підозрюю що замішані але прикриті банківською таємницею.
на ветке остался только один агент Инглиш)
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 24 лис, 2018 10:52
sens написав: Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:Квесторе_поверніться
Думаю, тут замешаны и другие фигуры.
Фігури в студію...теж підозрюю що замішані але прикриті банківською таємницею.
на ветке остался только один агент Инглиш)
И.....окажется, что Инглиш во всем виноват
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3xXx
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Додано: Суб 24 лис, 2018 12:43
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
кусайте локти с МЗ на раде:;)
Тут слід розтлумачити.
Квесторе_поверніться написав:
Капнули МЗ
пока вы лохи получаете 2% на М3,
он рубает 5% в ВИТИБИ
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J
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:27
J написав: Квесторе_поверніться написав: sens написав:
кусайте локти с МЗ на раде:;)
Тут слід розтлумачити.
Квесторе_поверніться написав:
Капнули МЗ
пока вы лохи получаете 2% на М3,
он рубает 5% в ВИТИБИ
Жадность фраера сгубила.
Налил больше фонда ради 5%. Фонд научит родину любить
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curiousobro
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Додано: Суб 24 лис, 2018 17:12
Да, бросьте. Фонд, похоже, отменяется. Не тот калибр.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Суб 24 лис, 2018 18:18
При попытке пополнить мобилу "недостаточно средств для совершения операции" сразу же после указания номера телефона, еще до вопроса о вводе суммы.
лошадка всё?
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Diman
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Суб 24 лис, 2018 16:19
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