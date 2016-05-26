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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1474147514761477>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 06:17

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться Думаю, тут замешаны и другие фигуры.

Фігури в студію...теж підозрюю що замішані але прикриті банківською таємницею.
на ветке остался только один агент Инглиш)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:52

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Квесторе_поверніться Думаю, тут замешаны и другие фигуры.

Фігури в студію...теж підозрюю що замішані але прикриті банківською таємницею.
на ветке остался только один агент Инглиш)


И.....окажется, что Инглиш во всем виноват :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:43

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:кусайте локти с МЗ на раде:;)

Тут слід розтлумачити.


  Квесторе_поверніться написав:Капнули МЗ

пока вы лохи получаете 2% на М3,
он рубает 5% в ВИТИБИ
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:27

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:кусайте локти с МЗ на раде:;)

Тут слід розтлумачити.


  Квесторе_поверніться написав:Капнули МЗ

пока вы лохи получаете 2% на М3,
он рубает 5% в ВИТИБИ

Жадность фраера сгубила.
Налил больше фонда ради 5%. Фонд научит родину любить :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:12

Re: ВТБ Банк

Да, бросьте. Фонд, похоже, отменяется. Не тот калибр.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:18

Re: ВТБ Банк

При попытке пополнить мобилу "недостаточно средств для совершения операции" сразу же после указания номера телефона, еще до вопроса о вводе суммы.
лошадка всё?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:55

лошадка все?

Я маленькая лошадка
И мне живется не сладко
Мне трудно нести мою ношу,
Настанет день, и я её брошу.
Я маленькая лошадка,
Но стою очень много денег
И я везу свою большую повозку
С того на этот берег.
(с)
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:53

Re: ВТБ Банк

Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках :? может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.

http://www.rnbo.gov.ua/news/3165.html

В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:22

  Михалыч написав:Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках :? может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.

http://www.rnbo.gov.ua/news/3165.html

В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.

Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:30

Re: ВТБ Банк

Михалыч написав:Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках :? может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.

http://www.rnbo.gov.ua/news/3165.html

В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.
Только что озвучили, что решение не повлияет на работу банков


Djus написав: Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.

Это тоже сугубо ваши домыслы
Faceless
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