Я маленькая лошадка И мне живется не сладко Мне трудно нести мою ношу, Настанет день, и я её брошу. Я маленькая лошадка, Но стою очень много денег И я везу свою большую повозку С того на этот берег. (с)
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.
В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.
Михалыч написав:Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.
В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.
Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.
Михалыч написав:Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.
В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.
Только что озвучили, что решение не повлияет на работу банков
Djus написав: Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.