Додано: Пон 26 лис, 2018 01:02

Faceless написав: Djus писал(а):

Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.



Это тоже сугубо ваши домыслы Djus писал(а):Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.Это тоже сугубо ваши домыслы

А мне кажется, что военное положение вполне подходит под агрессивную милитаристическую риторику Шоколадного и будет способствовать мобилизации лохтората.....черт может он точно агент Пу как пишут некоторые конспирологи, мне кажется просчитать агрессивные действия Пу и повышение уровня напряженности после ареста Норда с экипажем можно было до того как арестовали судно с экипажем, а на сколько я помню, кораблей задержанных Украиной после Норда было еще штук 15 согласно Украинским СМИ. Посмотрим, что завтрашний день нам принесет, как отреагируют в мире, ведут ли новые санкции против РФ в мире, откажутся ли от Северного потока-2, может у Шоколадного была договоренность там и он под это арестовывал Норд и провоцировал Пу, если конечно он его провоцировал для этого, а не для мобилизации своего лохтората, в общем будем посмотреть.P.S. смотрю, после моих недавних неоднократных просьб вы наконец то соизволили обозначить себя на форуме как модератор.