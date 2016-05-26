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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1474147514761477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:32

Re: ВТБ Банк

  Faceless написав:Только что озвучили, что решение не повлияет на работу банков


Тоже смотрю, надеюсь если не будет ухудшения ситуации то всех пронесет, но такое впечатление, что тормоза у вояк и Пу сорвало окончательно и дальше может быть все, что угодно.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:55

  Djus написав:
  Михалыч написав:Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках :? может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.

http://www.rnbo.gov.ua/news/3165.html

В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.

Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.

Паника все равно будет. Понесут из банков как миленькие. Так что это теперь касается всех вкладчиков.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:02

Re: ВТБ Банк

  Faceless написав:Djus писал(а):
Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.

Это тоже сугубо ваши домыслы


А мне кажется, что военное положение вполне подходит под агрессивную милитаристическую риторику Шоколадного в СМИ и с каждого его бигборда и будет способствовать мобилизации лохтората на его сторону и да таки при военном положение не может быть выборов Президента и Рады, читайте ст.10 ст. 11 ст. 12 и ст. 19 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".....черт может он точно агент Пу как пишут некоторые конспирологи и таким образом Пу решил его оставить у кресла/корыта дальше, мне кажется просчитать агрессивные действия Пу и повышение уровня напряженности после ареста Норда с экипажем можно было до того как арестовали судно с экипажем, а на сколько я помню, кораблей задержанных Украиной после Норда было еще штук 15 согласно Украинским СМИ. Посмотрим, что завтрашний день нам принесет, как отреагируют в мире, ведут ли новые санкции против РФ в мире, откажутся ли от Северного потока-2, может у Шоколадного была договоренность там и он под это арестовывал Норд и провоцировал Пу, если конечно он его провоцировал для этого, а не для мобилизации своего лохтората и удержания без выборов у корыта, в общем будем посмотреть.

P.S. смотрю, после моих недавних неоднократных просьб вы наконец то соизволили обозначить себя как модератор, а то как по мне вы вели себя крайне непорядочно шифруясь под обычного форумчанина и не обозначив себя как модератора, при этом позволяя себе удалять мои сообщения и даже редактировать их на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:35

Re: ВТБ Банк

Где ж вы у ПП увидели агрессивную милитаристическую риторику? В совершенно очевидных заявлениях, что Украине нужна сильная армия? Вот уж напридумываете.
Выборы не могут проходить во время ВП, но и ВП вполне может закончится до них. Сегодня ВР должна будет принять решение, а пока это все пустое сотрясание клавиатуры.
П. С. Я ничего не менял, с самого начала, как я стал модератором, под аватаркой была соответвующая надпись. И редактировать и удалять сообщения входит в функции модератора, при этом правила не требуют уведомления по каждому действию. Что вы там себе придумали в качестве признаков модераторства - понятия не имею
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 02:52

  Faceless написав:Где ж вы у ПП увидели агрессивную милитаристическую риторику? В совершенно очевидных заявлениях, что Украине нужна сильная армия? Вот уж напридумываете.
Выборы не могут проходить во время ВП, но и ВП вполне может закончится до них. Сегодня ВР должна будет принять решение, а пока это все пустое сотрясание клавиатуры.
П. С. Я ничего не менял, с самого начала, как я стал модератором, под аватаркой была соответвующая надпись. И редактировать и удалять сообщения входит в функции модератора, при этом правила не требуют уведомления по каждому действию. Что вы там себе придумали в качестве признаков модераторства - понятия не имею


Вы считает, что у него нет такой риторики и жить становится лучше и веселей, а я считаю что есть, перед выборами хвастаться ему нечем, коррупция у нас сейчас хуже чем при яныке, реформы провалились, население Украины самое нищее в Европе стало, хвастаться нечем, вот он и нагнетает на мове, вере и враг у ворот, это его единственный шанс удержаться у кресла, в другом ему хвастаться и окучивать лохторат нечем.

P.S. вы мягко говоря лукавите, когда вы пару недель назад удаляли и редактировали мои сообщения у вас не было надписи модератор под аватаркой, если бы была, то я бы ее видел это во первых, а во вторых вы бы сами на это указали бы когда я у вас неоднократно просил обозначить себя на форуме как модератор и пояснить на каком основании вы удаляете и редактируете мои сообщения.
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