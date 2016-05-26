Тоже смотрю, надеюсь если не будет ухудшения ситуации то всех пронесет, но такое впечатление, что тормоза у вояк и Пу сорвало окончательно и дальше может быть все, что угодно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:32
Re: ВТБ Банк
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:55
Паника все равно будет. Понесут из банков как миленькие. Так что это теперь касается всех вкладчиков.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:02
Re: ВТБ Банк
А мне кажется, что военное положение вполне подходит под агрессивную милитаристическую риторику Шоколадного в СМИ и с каждого его бигборда и будет способствовать мобилизации лохтората на его сторону и да таки при военном положение не может быть выборов Президента и Рады, читайте ст.10 ст. 11 ст. 12 и ст. 19 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".....черт может он точно агент Пу как пишут некоторые конспирологи и таким образом Пу решил его оставить у кресла/корыта дальше, мне кажется просчитать агрессивные действия Пу и повышение уровня напряженности после ареста Норда с экипажем можно было до того как арестовали судно с экипажем, а на сколько я помню, кораблей задержанных Украиной после Норда было еще штук 15 согласно Украинским СМИ. Посмотрим, что завтрашний день нам принесет, как отреагируют в мире, ведут ли новые санкции против РФ в мире, откажутся ли от Северного потока-2, может у Шоколадного была договоренность там и он под это арестовывал Норд и провоцировал Пу, если конечно он его провоцировал для этого, а не для мобилизации своего лохтората и удержания без выборов у корыта, в общем будем посмотреть.
P.S. смотрю, после моих недавних неоднократных просьб вы наконец то соизволили обозначить себя как модератор, а то как по мне вы вели себя крайне непорядочно шифруясь под обычного форумчанина и не обозначив себя как модератора, при этом позволяя себе удалять мои сообщения и даже редактировать их на форуме.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:35
Re: ВТБ Банк
Где ж вы у ПП увидели агрессивную милитаристическую риторику? В совершенно очевидных заявлениях, что Украине нужна сильная армия? Вот уж напридумываете.
Выборы не могут проходить во время ВП, но и ВП вполне может закончится до них. Сегодня ВР должна будет принять решение, а пока это все пустое сотрясание клавиатуры.
П. С. Я ничего не менял, с самого начала, как я стал модератором, под аватаркой была соответвующая надпись. И редактировать и удалять сообщения входит в функции модератора, при этом правила не требуют уведомления по каждому действию. Что вы там себе придумали в качестве признаков модераторства - понятия не имею
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:55
Вы считает, что у него нет такой риторики и жить становится лучше и веселей, а я считаю что есть, перед выборами хвастаться ему нечем, коррупция у нас сейчас хуже чем при яныке, реформы провалились, население Украины самое нищее в Европе стало с самой низкой покупательной способностью, хвастаться ему нечем, вот он и нагнетает на мове, вере и враг у ворот, это его единственный шанс удержаться у кресла/корыта, в другом кроме манипуляций и пропаганды как на языке, вере и враг у ворот ему хвастаться и окучивать лохторат нечем.
P.S. вы мягко говоря лукавите, когда вы пару недель назад удаляли и редактировали мои сообщения у вас не было надписи модератор под аватаркой, если бы была, то я бы ее видел это во первых, а во вторых вы бы сами на это указали бы когда я у вас неоднократно просил обозначить себя на форуме как модератор и пояснить на каком основании вы удаляете и редактируете мои сообщения.
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:05
всегда была надпись. вы просто внимания не обращали.
в порывах своей лютой ненависти
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:24
Re: ВТБ Банк
Картой Скарбнычка можно уже расплачиваться в супермаркетах?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Пон 26 лис, 2018 04:11
Re: ВТБ Банк
Да ну? И МВФ даст кредит при военном положении в стране?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 26 лис, 2018 04:17
Неадедекваты в Генштабе силами 5 бронекатеров и 1 буксира спровоцировали береговую охрану РФ и это основание для военного положения? Действовали конечно смело, но цель то какова? Ведь если просто пройти в Мариуполь, то можно было это сделать согласовав с РФ без военного конфликта.
Щось мені з ТАС "щастить"
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