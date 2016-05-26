Додано: Пон 26 лис, 2018 01:02

Faceless написав: Djus писал(а):

Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.



Это тоже сугубо ваши домыслы Djus писал(а):Прекратите панику. Военное положение направлено исключительно на срыв президентских выборов, а не против банковской системы. Да и вряд ли его примут.Это тоже сугубо ваши домыслы

А мне кажется, что военное положение вполне подходит под агрессивную милитаристическую риторику Шоколадного в СМИ и с каждого его бигборда и будет способствовать мобилизации лохтората на его сторону и да таки при военном положение не может быть выборов Президента и Рады, читайте ст.10 ст. 11 ст. 12 и ст. 19 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".....черт может он точно агент Пу как пишут некоторые конспирологи и таким образом Пу решил его оставить у кресла/корыта дальше, мне кажется просчитать агрессивные действия Пу и повышение уровня напряженности после ареста Норда с экипажем можно было до того как арестовали судно с экипажем, а на сколько я помню, кораблей задержанных Украиной после Норда было еще штук 15 согласно Украинским СМИ. Посмотрим, что завтрашний день нам принесет, как отреагируют в мире, ведут ли новые санкции против РФ в мире, откажутся ли от Северного потока-2, может у Шоколадного была договоренность там и он под это арестовывал Норд и провоцировал Пу, если конечно он его провоцировал для этого, а не для мобилизации своего лохтората и удержания без выборов у корыта, в общем будем посмотреть.P.S. смотрю, после моих недавних неоднократных просьб вы наконец то соизволили обозначить себя как модератор, а то как по мне вы вели себя крайне непорядочно шифруясь под обычного форумчанина и не обозначив себя как модератора, при этом позволяя себе удалять мои сообщения и даже редактировать их на форуме.