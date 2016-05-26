Михалыч написав:Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.
В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.
....это что и Кредиты можно не возвращать? Или расстрел??.