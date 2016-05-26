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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1475147614771478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 06:56

  Михалыч написав:Какие 200- или 200+, какой ВТБ, в полночь должно состояться заседание РНБО решение на котором может коснуться всех вкладчиков и во всех Украинских банках :? может оказаться, что попкорном надо запасаться было вчера, а диверсифицировать страновые риски-позавчера.

http://www.rnbo.gov.ua/news/3165.html

В пору искать инфу о том, что будет с деньгами на счетах во всех банках Украины и вкладами в случае ведения военного положения в стране и спрашивать у бабушек с дедушками, что в период войны случилось с деньгами/вкладами/Облигациями военного займа СССР и что в результате получили люди по этим облигациям.




....это что и Кредиты можно не возвращать? Или расстрел??.
abc111
 
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