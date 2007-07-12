Додано: Пон 26 лис, 2018 10:03

Yuri_T написав: Михалыч написав: ...у вас не было надписи модератор под аватаркой... ...у вас не было надписи модератор под аватаркой...

всегда была надпись. вы просто внимания не обращали.

в порывах своей лютой ненависти всегда была надпись. вы просто внимания не обращали.в порывах своей лютой ненависти

Любовь или ненависть слишком сильные чувства что бы я ими распылялся на подобных субъектов, максимум ощущение брезгливости какое я испытываю к клептократам власти/правящего олигархического режима и их пособникам .Повторюсь, если бы она была, то я бы ее увидел или сам данный субъект указал, в конце концов на мою ошибку указали бы форумчане когда я писал неоднократно на форуме и просил данного субъекта обозначить себя на форуме как модератора. Он этого не сделал ни три недели назад когда позволил себе не просто удалять мои сообщения и блокировать мою учетку, а еще и редактировать мои сообщения, фактически воруя и искажая мои мысли, вот если режим ворует мои деньги и налоги, ворует надежду на лучшее будущее, а тот же шоколадный при всей его русофобской риторике и рассказах о войне он прекрасно вел бизнес в РФ три года войны фактически становясь и показывая всему миру а не только мне свою истинную лживую и лицемерную сущность и только в средине прошлого года остановил свою фабрику в РФ, при этом заплатя в бюджет РФ миллиарды налогов за эти три года со свой фабрики, а порохоботы на форуме когда я писал о этом мне рассказывали что я просто предвзят и ненавижу шоколадного завидуя успешному бизнесменуто данный субъект в отличие от клептократического режима ворует мои мысли и искажает из своим редактированием, как по мне лучше если бы он просто удалил мое сообщение или забанил, а не искажал его, это было бы мерзко с его стороны но честней как по отношению ко мне, так и по отношению к остальным форумчанам к которым я писал или обращался в своих сообщених которые он позволил себе редактировать.Можете сами убедиться, что ни я, ни он, ни другие форумчане не указывали на то что у него есть надпись модератор, ни пару месяцев назад когда я открыто на форуме первый раз написал о том что прошу его обозначить себя как модератора например в этой ветке когда мы вели обсуждениеили даже три недели назад на этой ветке когда он просто удалил мое сообщение в котором я просил его обозначить себя как то как модератора, он просто тупо удалил мое сообщение с этой просьбой, но оно осталось в сообщении другого форумчанина с ником Ratatui, можете убедиться сами, что ни он, ни другие форумчане не указали на мою якобы ошибку и что у него есть надпись, что оно модераторКроме того, я вот тут сейчас подумал что у него куча звезд, но данный конкурс проводится для форумчан, а не для модератора или среди модераторов, как мы простые форумчане можем проконтролировать не накрутил ли себе человек обладающий правами модератора рейтинг (+) и не навешал ли сам себе медалей, для меня лично его звезды выглядят мягко говоря сомнительно, мерзко и отвратительно с его стороны, типпа как сам себя не похвалишь ни кто не похвалит и как кот который сам себе лижет яйца. Для меня лично эти рейтинги и звезды ничто, может и мою звезду забрать если ему мало, я ее не просил, а для кого то может это это что то значит, может например для Импринтера они что то значат, как на мое мнение у человека заслуженные звезды, потому что он зачастую знает банковские продукты и дает советы на форуме лучше чем официальные представители самих банков, а когда модератор вешает на себя звезды и мы никак не можем проверить заслуженна она, не накрутил ли он сам себе рейтинг, мне кажется это нечестно по отношению к форумчанам и выглядит как по мне как минимум смешно, как престарелый маразматик Брежнев сам себе выписывавший звездыP.S. как я могу его уважать или считать заслуживающим доверия порядочным человеком, тут мне на форуме пару раз угрожали за мои мысли, но я этих людей считаю более честными и порядочными, чем его, те хоть открыто и честно высказывали свое мнение и позицию по отношению ко мне, а когда он удалял и редактировал мои сообщения при этом не обозначив себя как модератор, для меня он стал после этого мерзким и непорядочным субъектом, не более, ненависти я к нему не испытываю. Посты такие длинный пишу и трачу на обозначение своей позиции по отношению к нему не от ненависти, а потому что хочу внести ясность, да время есть, вот и пишу, а и эскадрон моих мыслей шальных, я могу такие длинный посты строчить по пару штук за пару минуттак что и времени они у меня воруют не много