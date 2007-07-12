Тоже смотрю, надеюсь если не будет ухудшения ситуации то всех пронесет, но такое впечатление, что тормоза у вояк и Пу сорвало окончательно и дальше может быть все, что угодно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:32
Re: ВТБ Банк
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:55
Паника все равно будет. Понесут из банков как миленькие. Так что это теперь касается всех вкладчиков.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:02
Re: ВТБ Банк
А мне кажется, что военное положение вполне подходит под агрессивную милитаристическую риторику Шоколадного в СМИ и с каждого его бигборда и будет способствовать мобилизации лохтората на его сторону и да таки при военном положение не может быть выборов Президента и Рады, читайте ст.10 ст. 11 ст. 12 и ст. 19 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".....черт может он точно агент Пу как пишут некоторые конспирологи и таким образом Пу решил его оставить у кресла/корыта дальше, мне кажется просчитать агрессивные действия Пу и повышение уровня напряженности после ареста Норда с экипажем можно было до того как арестовали судно с экипажем, а на сколько я помню, кораблей задержанных Украиной после Норда было еще штук 15 согласно Украинским СМИ. Посмотрим, что завтрашний день нам принесет, как отреагируют в мире, ведут ли новые санкции против РФ в мире, откажутся ли от Северного потока-2, может у Шоколадного была договоренность там и он под это арестовывал Норд и провоцировал Пу, если конечно он его провоцировал для этого, а не для мобилизации своего лохтората и удержания без выборов у корыта, в общем будем посмотреть.
P.S. смотрю, после моих недавних неоднократных просьб вы наконец то соизволили обозначить себя как модератор, а то как по мне вы вели себя крайне непорядочно шифруясь под обычного форумчанина и не обозначив себя как модератора, при этом позволяя себе удалять мои сообщения и даже редактировать их на форуме.
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:35
Re: ВТБ Банк
Где ж вы у ПП увидели агрессивную милитаристическую риторику? В совершенно очевидных заявлениях, что Украине нужна сильная армия? Вот уж напридумываете.
Выборы не могут проходить во время ВП, но и ВП вполне может закончится до них. Сегодня ВР должна будет принять решение, а пока это все пустое сотрясание клавиатуры.
П. С. Я ничего не менял, с самого начала, как я стал модератором, под аватаркой была соответвующая надпись. И редактировать и удалять сообщения входит в функции модератора, при этом правила не требуют уведомления по каждому действию. Что вы там себе придумали в качестве признаков модераторства - понятия не имею
Додано: Пон 26 лис, 2018 02:55
Вы считает, что у него нет такой риторики и жить становится лучше и веселей, а я считаю что есть, перед выборами хвастаться ему нечем, коррупция у нас сейчас хуже чем при яныке, реформы провалились, население Украины самое нищее в Европе стало с самой низкой покупательной способностью, хвастаться ему нечем, вот он и нагнетает на мове, вере и враг у ворот, это его единственный шанс удержаться у кресла/корыта, в другом кроме манипуляций и пропаганды как на языке, вере и враг у ворот ему хвастаться и окучивать лохторат нечем.
P.S. вы мягко говоря лукавите, когда вы пару недель назад удаляли и редактировали мои сообщения у вас не было надписи модератор под аватаркой, если бы была, то я бы ее видел это во первых, а во вторых вы бы сами на это указали бы когда я у вас неоднократно просил обозначить себя на форуме как модератор и пояснить на каком основании вы удаляете и редактируете мои сообщения.
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:05
всегда была надпись. вы просто внимания не обращали.
в порывах своей лютой ненависти
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:24
Re: ВТБ Банк
Картой Скарбнычка можно уже расплачиваться в супермаркетах?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Пон 26 лис, 2018 06:56
....это что и Кредиты можно не возвращать? Или расстрел??.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:00
Какой же все-таки забавный заповедник непуганных ватников и зрадо@бов в топике ВТБ. Спасибо вам, что вы есть
А по теме еще раз: временной администрации в ВаТаБанке не будет пусть "работает" платит зарплаты, налоги, в т.ч. военный сбор российскими деньгами в украинский бюджет.
З.Ы. для блаженных, тех кто в танке: путин вчера уже напал. Не в формате даунбасских "опущенцев", а своей регулярной армией (флотом), хотя, впрочем, сделал это типично по-кацапски: в спину, подло, когда наши корабли легли на обратный курс к Одессе.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:03
Любовь или ненависть слишком сильные чувства что бы я ими распылялся на подобных субъектов, максимум ощущение брезгливости какое я испытываю к клептократам власти/правящего олигархического режима и их пособникам .
Повторюсь, если бы она была, то я бы ее увидел или сам данный субъект указал, в конце концов на мою ошибку указали бы форумчане когда я писал неоднократно на форуме и просил данного субъекта обозначить себя на форуме как модератора. Он этого не сделал ни три недели назад когда позволил себе не просто удалять мои сообщения и блокировать мою учетку, а еще и редактировать мои сообщения, фактически воруя и искажая мои мысли, вот если режим ворует мои деньги и налоги, ворует надежду на лучшее будущее, а тот же шоколадный при всей его русофобской риторике и рассказах о войне он прекрасно вел бизнес в РФ три года войны фактически становясь и показывая всему миру а не только мне свою истинную лживую и лицемерную сущность и только в средине прошлого года остановил свою фабрику в РФ, при этом заплатя в бюджет РФ миллиарды налогов за эти три года со свой фабрики, а порохоботы на форуме когда я писал о этом мне рассказывали что я просто предвзят и ненавижу шоколадного завидуя успешному бизнесмену то данный субъект в отличие от клептократического режима ворует мои мысли и искажает из своим редактированием, как по мне лучше если бы он просто удалил мое сообщение или забанил, а не искажал его, это было бы мерзко с его стороны но честней как по отношению ко мне, так и по отношению к остальным форумчанам к которым я писал или обращался в своих сообщених которые он позволил себе редактировать.
Можете сами убедиться, что ни я, ни он, ни другие форумчане не указывали на то что у него есть надпись модератор, ни пару месяцев назад когда я открыто на форуме первый раз написал о том что прошу его обозначить себя как модератора например в этой ветке когда мы вели обсуждение
Українські заробітчани за кордоном можуть витрачати до...
или даже три недели назад на этой ветке когда он просто удалил мое сообщение в котором я просил его обозначить себя как то как модератора, он просто тупо удалил мое сообщение с этой просьбой, но оно осталось в сообщении другого форумчанина с ником Ratatui, можете убедиться сами, что ни он, ни другие форумчане не указали на мою якобы ошибку и что у него есть надпись, что оно модератор
Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні
Кроме того, я вот тут сейчас подумал что у него куча звезд, но данный конкурс проводится для форумчан, а не для модератора или среди модераторов, как мы простые форумчане можем проконтролировать не накрутил ли себе человек обладающий правами модератора рейтинг (+) и не навешал ли сам себе медалей, для меня лично его звезды выглядят мягко говоря сомнительно, мерзко и отвратительно с его стороны, типпа как сам себя не похвалишь ни кто не похвалит и как кот который сам себе лижет яйца. Для меня лично эти рейтинги и звезды ничто, может и мою звезду забрать если ему мало, я ее не просил, а для кого то может это это что то значит, может например для Импринтера они что то значат, как на мое мнение у человека заслуженные звезды, потому что он зачастую знает банковские продукты и дает советы на форуме лучше чем официальные представители самих банков, а когда модератор вешает на себя звезды и мы никак не можем проверить заслуженна она, не накрутил ли он сам себе рейтинг, мне кажется это нечестно по отношению к форумчанам и выглядит как по мне как минимум смешно, как престарелый маразматик Брежнев сам себе выписывавший звезды
P.S. как я могу его уважать или считать заслуживающим доверия порядочным человеком, тут мне на форуме пару раз угрожали за мои мысли, но я этих людей считаю более честными и порядочными, чем его, те хоть открыто и честно высказывали свое мнение и позицию по отношению ко мне, а когда он удалял и редактировал мои сообщения при этом не обозначив себя как модератор, для меня он стал после этого мерзким и непорядочным субъектом, не более, ненависти я к нему не испытываю. Посты такие длинный пишу и трачу на обозначение своей позиции по отношению к нему не от ненависти, а потому что хочу внести ясность, да время есть, вот и пишу, а и эскадрон моих мыслей шальных, я могу такие длинный посты строчить по пару штук за пару минут так что и времени они у меня воруют не много
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 26 лис, 2018 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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