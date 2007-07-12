видел и вижу надпись "модер" всегда в веб версии
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:09
Re: ВТБ Банк
видел и вижу надпись "модер" всегда в веб версии
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:15
Re: ВТБ Банк
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:28
Михалыч
надпись Модератор у него было всегда )
особенно оригинально смотрелось на фоне надписи Модератор предупреждение от администрации )
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:37
Черт побери, как я ее проглядел
Да, странно странно почему я ее не видел, впрочем странно как и его звезды вы лично не считаете, что он не должен участвовать в конкурсе как простые форумчане например как Вы могут проверить, что рейтинг/звезды он себе не накрутил когда у него есть все права на форуме и доступ ко всем учеткам пользователей форума
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