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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1475147614771478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:09

Re: ВТБ Банк

  Михалыч написав:если бы она была, то я бы ее увидел или сам данный субъект указал, в конце концов на мою ошибку указали бы форумчане когда я писал неоднократно на форуме и просил данного субъекта обозначить себя на форуме как модератора.

видел и вижу надпись "модер" всегда в веб версии
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:15

Re: ВТБ Банк

  Мизантрóп написав:видел и вижу надпись "модер" всегда в веб версии


Я тоже видел, но у других модераторов, у данного субъекта она только только появилась, а он позволял себе удалять и даже редактировать мои сообщения еще до того, как она у него появилась.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:28

Михалыч

надпись Модератор у него было всегда )
особенно оригинально смотрелось на фоне надписи Модератор предупреждение от администрации )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:37

  IMPRINTER написав:Михалыч

надпись Модератор у него было всегда )
особенно оригинально смотрелось на фоне надписи Модератор предупреждение от администрации )


Черт побери, как я ее проглядел :?

Да, странно :mrgreen: странно почему я ее не видел, впрочем странно как и его звезды :mrgreen: вы лично не считаете, что он не должен участвовать в конкурсе :? как простые форумчане например как Вы могут проверить, что рейтинг/звезды он себе не накрутил когда у него есть все права на форуме и доступ ко всем учеткам пользователей форума :?
Михалыч
 
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