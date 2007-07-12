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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:41
Квесторе_поверніться написав: Tolevas написав:
Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.
Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?
29,74
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:46
Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30...
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