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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1475147614771478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Tolevas написав:Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.

Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?


29,74
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:46

Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30... :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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