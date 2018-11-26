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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:41
Квесторе_поверніться написав: Tolevas написав:
Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.
Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?
29,74
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Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:46
Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30...
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:02
Квесторе_поверніться написав:
Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30...
да пофигу, пока речь идет о том, чтобы хоть что-то получить. Как-то все против ВТБ. Сбербанк вроде отбился. Что-то по судам слышно или тишина?
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Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:08
Tolevas написав: Квесторе_поверніться написав:
Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30...
да пофигу, пока речь идет о том, чтобы хоть что-то получить. Как-то все против ВТБ. Сбербанк вроде отбился. Что-то по судам слышно или тишина?
Суди затягнутися можуть на невизначений час.
Незадоволених тут вже немає...всі змирилися?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:22
Сегодня около 15 часов забрал через кассу последнюю свою сотку гривен. Без очереди и всего прочего.
Про остатки не выяснял - не было повода.
Вроде подкрепляют, но не щедро.
Сложности продолжаются. Суд должен быть на этой неделе.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:22
В отделении на пушкинской много людей, ждут как в кассу занесут деньги что бы по 1000 снять, а наличку так и не привезли..
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:11
Квесторе_поверніться написав: Tolevas написав:
Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.
Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?
300 грн/$
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: Tolevas написав:
Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.
Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?
300 грн/$
Коли досягнем такого курсу?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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