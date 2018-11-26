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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1475147614771478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Tolevas написав:Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.

Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?


29,74
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:46

Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30... :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:02

  Квесторе_поверніться написав:Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30... :wink:


да пофигу, пока речь идет о том, чтобы хоть что-то получить. Как-то все против ВТБ. Сбербанк вроде отбился. Что-то по судам слышно или тишина?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:08

  Tolevas написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут деякі рекумендували по 40 застрахуватися...а Ви лише по 30... :wink:


да пофигу, пока речь идет о том, чтобы хоть что-то получить. Как-то все против ВТБ. Сбербанк вроде отбился. Что-то по судам слышно или тишина?

Суди затягнутися можуть на невизначений час.
Незадоволених тут вже немає...всі змирилися?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:22

Сегодня около 15 часов забрал через кассу последнюю свою сотку гривен. Без очереди и всего прочего.
Про остатки не выяснял - не было повода.
Вроде подкрепляют, но не щедро.
Сложности продолжаются. Суд должен быть на этой неделе.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:22

Re: ВТБ Банк

В отделении на пушкинской много людей, ждут как в кассу занесут деньги что бы по 1000 снять, а наличку так и не привезли..
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Tolevas написав:Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.

Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?

300 грн/$
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Tolevas написав:Поезд тронулся от станции, на которой стоял достаточно долго, и помчал пассажиров с билетами от ВТБ со станции 200- на станцию 200+.

Яка цифірь Вас в клюб 200+ перекантує...якщо не секрет?

300 грн/$

Коли досягнем такого курсу?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:42

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Коли досягнем такого курсу?

Маю надію, що років через 10. Але, якщо буде велика війна з російською імперією, то за кілька тижнів.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:49

цiкаво, пiд шум ВП, баночку розiб'ють?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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