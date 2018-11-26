Додано: Пон 26 лис, 2018 17:22

Сегодня около 15 часов забрал через кассу последнюю свою сотку гривен. Без очереди и всего прочего.

Про остатки не выяснял - не было повода.

Вроде подкрепляют, но не щедро.

Сложности продолжаются. Суд должен быть на этой неделе.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.