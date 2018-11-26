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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:46
flyman написав:
цiкаво, пiд шум ВП, баночку розiб'ють?
под шум ВП и галопирующий рост курса могут фактически украсть половину вкладов
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