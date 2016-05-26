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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1476147714781479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:46

  flyman написав:цiкаво, пiд шум ВП, баночку розiб'ють?


под шум ВП и галопирующий рост курса могут фактически украсть половину вкладов
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:54

Re: ВТБ Банк

https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... koy-dochki

Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения.
"Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.

В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.

"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.
olgaalimova44
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:05

  olgaalimova44 написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/vtb-prigrozil-poroshenko-sudom-iz-za-svoey-ukrainskoy-dochki

Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения.
"Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.

В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.

"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.

Видимо в штат юристов клоунов наняли :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 1476147714781479
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