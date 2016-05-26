Faceless написав:olgaalimova44 написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/vtb-prigrozil-poroshenko-sudom-iz-za-svoey-ukrainskoy-dochki
Группа ВТБ может обратиться в международный суд для взыскания с президента Петра Порошенко денежных средств, потраченных на покупку у него банка Мрия в 2006 году. Об этом говорится в заявлении финучреждения.
"Хотели бы напомнить П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел, и который ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с него суммы средств, затраченных на покупку банка". – отметили в банке.
В ВТБ заявили, что решение Апелляционного суда Киева за сентябрь по иску компаний Коломойского против России фактически парализовало работу украинской "дочки" банка.
"ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", - утверждаю в финучреждении.
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